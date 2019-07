S. Henchoz, l’entraîneur qui n’a pas peur de jouer le franc-tireur

Pour les 75 ans du FCChâtel, Xamaz affrnte cet après-midi le FC Sion de Stéphane Henchoz.

Rencontre avec le Broyard, coach instransi- geant, exigeant et parfois même clivant.

L’ancien international revient aussi sur son expérience écourtée et infructueuse au FC Bulle.

QUENTIN DOUSSE

Parler ballon rond avec Stéphane Henchoz, c’est l’assurance de ne pas perdre son temps. Sans s’embarrasser de formules, l’homme dit ce qu’il pense, quitte à froisser, et n’hésite pas à dénoncer ceux qui ne sont pas prêts à s’engager autant que lui. L’entraîneur est à l’image du joueur: entier et décidé. «Exigeant et passionné avant tout», précise l’intéressé, qui n’a rien perdu de sa «tronche de gagneur» lui ayant permis d’évoluer notamment à Hambourg, Blackburn, Liverpool (n.d.l.r.: où il a soulevé six…