Secrets d’histoire

FRANCE2, JEUDI À 23 H

AGATHA CHRISTIE: L’ÉTRANGE REINE DU CRIME. Hercule Poirot et Miss Marple, les héros des romans d’Agatha Christie, sont célèbres dans le monde entier. Leur auteure, quant à elle, garde sa part de mystère que Stéphane Bern va tenter d’éclaircir. Née en 1890, dans le sud de l’Angleterre, dans une famille bourgeoise, la petite Agatha est une enfant précoce et intrépide. En 1914, elle épouse Archibald Christie, un aviateur volage avec lequel elle aura une fille. Meurtrie par l’infidélité de son mari, Agatha Christie organise en 1926 sa propre disparition. Pendant une semaine, la jeune romancière restera introuvable. Après son divorce, Agatha Christie entame une vie de voyages, en Turquie, en Irak ou en Afrique du Sud. Sa fortune, estimée à plus de 700 millions d’euros,…