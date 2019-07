Succès sur toute la ligne pour le Giron des jeunesses de Siviriez

«On a dû ouvrir les plans B et C pour les parkings et retarder le début du cortège afin que tous les visiteurs puissent arriver.»

Jeudi soir, quelque 700 spectateurs ont assisté au concert de Téléphomme. «C'était génial, les gens ont beaucoup aimé, affirme Arnaud Maillard. Le loto a aussi fait un carton mercredi soir et il y eu du monde sous la tonnelle les deux soirs.»

«Samedi et dimanche, les joutes se sont déroulés dans un esprit bon enfant.» Aucun n'incident grave n'est à déplorer et le budget de 900'000 francs laissera certainement un bénéfice.

