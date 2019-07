Tentacules et Belle Epoque

Gess

UN DESTIN DE TROUVEUR

Delcourt

Il y a deux ans, Gess avait inauguré ses contes de la Pieuvre avec l’étrange et étonnant La malédiction de Gustave Babel. Un nouveau tome vient enrichir cet univers de malfrats se déroulant durant une Belle Epoque uchronique dans laquelle certaines personnes possèdent des «talents». Ainsi Emile Farges est trouveur: en lançant une petite pierre sur une carte, il peut localiser une personne disparue ou un objet perdu. Inspecteur doué de la police parisienne, il apprend en rentrant chez lui un soir de printemps 1898 que son épouse et sa fille ont été enlevées par les hommes de La Bouche, l’un des quatre dirigeants de l’infâme et très puissante mafia appelée La Pieuvre. Il doit alors découvrir où se trouvent la femme et l’enfant de ce chef, kidnappées elles…