Torny accueille son 30e concours

HIPPISME. Demain mercredi se tiendra la 30e édition du concours hippique organisé conjointement par la Société de jeunesse de Torny-le-Grand et l’Amicale des cavaliers de Torny-le-Grand et environs. La compétition prendra place à la ferme communale du village glânois, dès 9 h 30. Au programme, différentes disciplines hippiques, avant une démonstration proposée dès 18 h par le quadrille du Cadre Noir et Blanc. «Il s’agit d’un groupement de cavaliers très réputé dans la région, qui exécutera une exhibition», détaille Ludivine Monney, secrétaire de la société de jeunesse. Suivra l’épreuve phare des «six barres». L’organisation attend la présence d’environ 500 spectateurs tout au long de la journée. JR

