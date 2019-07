Triplé historique à la Glèbe Bike?

Adrien Chenaux réussira-t-il la passe de trois ce samedi à la Glèbe Bike d’Estavayer-le-Gibloux? «Ce serait un beau clin d’œil et surtout une première historique pour notre course», fait savoir le président Gérald Weissbaum. Vainqueur en 2017 et 2018, le Fribourgeois de 27 ans s’avance comme l’homme à battre de cette 13e édition, qui comptera à nouveau pour la Coupe fribourgeoise et la Garmin Bike Cup. «Faire partie du circuit romand de VTT est indispensable pour attirer des coureurs extracantonaux et ainsi espérer approcher les 520 participants, notre record à ce jour. Nous sommes d’ailleurs ravis de cette affluence qui valorise notre travail.» Deux légères modifications ont été apportées au parcours principal de 34 kilomètres tracé dans le Gibloux. «La principale est le retour à nos…