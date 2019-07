Tronçon ouvert à Châtel

ROUTE CANTONALE. Depuis jeudi, les Veveysans peuvent emprunter le nouveau tronçon de route cantonale réalisé dans le cadre du chantier de la nouvelle gare de Châtel-Saint-Denis. Ce premier morceau de 500 mètres s’étend de la route de Palézieux jusqu’au croisement de la route des Pléiades et de l’avenue de la Gare. Le nouveau tracé qui reprend en partie celui du chemin de fer passe sous le futur pont ferroviaire et permet la suppression des passages à niveau de la route de la Coula et de l’avenue de la Gare.

Sa mise en service implique la fermeture de la route cantonale actuelle et rend possible la suite et fin des travaux de la future gare TPF. Sous la route, un ouvrage en béton armé assure le passage du ruisseau du Tatrel, revitalisé dans le cadre du projet. Au centre du giratoire, une…