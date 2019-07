Un anniversaire réussi sur tous les plans pour Châtel

75e. Avec plus de 1300 spectateurs pour le match de gala qui opposait le FC Sion à Neuchâtel Xamax samedi, la fête fut belle, du côté de Châtel-Saint-Denis, dont le club a fêté son 75e anniversaire avec la manière. «On aurait espéré un match plus entraînant, plus disputé, avoue le président du comité d’organisation, François Genoud. Mais le clou du spectacle, c’était la présence de Léo Seydoux. Il a été chaleureusement applaudi à sa sortie du terrain.» Avant l’opposition entre Neuchâtelois et Valaisans, qui se sont séparés sur un match nul 0-0, les organisateurs ont dénombré environ 800 personnes lors du souper de soutien, le vendredi. Samedi, la rencontre entre anciens joueurs du FC Châtel «était très émouvante, dixit François Genoud. Des gars ne s’étaient pas revus depuis des…