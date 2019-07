Un chalet d'alpage détruit par le feu à L'Etivaz

1

Vincent Berset a trouvé sa voie, celle de jeune professeur

A 22 ans, Vincent Berset est devenu professeur principal du TC Bulle et de son Ecole de tennis. Rencontre à l’occasion du GP de la Gruyère. S’il se sait attendu, le Bullois se sent prêt pour relever le défi et aider les jeunes à faire carrière.