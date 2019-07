Un chemin pour méditer

Cet été, des personnalités de la région révèlent leurs promenades d’enfance, leurs coins de vie secrets, leurs lieux de ressourcement. Aujourd’hui, Chantal Robin nous entraîne le long de la Sarine.

CLAIRE PASQUIER

Ce n’est pas vraiment pour la plaine des Marches que Chantal Robin donne rendez-vous au parking de la piscine de Broc. C’est avant tout pour mieux contempler la Dent-de-Broc. «La plus belle montagne du monde. Si majestueuse et pleine de découvertes», argue-t-elle dans un éclat de rire communicatif en ce début de soirée grisouille. La Brocoise pure souche a troqué sa tenue de directrice de la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg contre de confortables baskets.

Nous quittons d’un pas décidé «la pisco» pour suivre le petit chemin en gravier le long de la…