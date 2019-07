Une nouvelle voix qui joue des mots et de la mort

David Assaraf

CEUX QUI DORMENT DANS LA POUSSIÈRE

Disques Office

Il y a quelque chose du Gainsbourg première période dans cette voix grave, ce chant délicatement posé sur une poésie volontiers cynique: «Je te l’avais prédit / Tu vois, il n’y a personne / Qui te pleure aujourd’hui / On ne pleure pas les connes…» Egalement comédien et metteur en scène, David Assaraf sort un premier album étonnant, qui s’appuie sur le meilleur de la chanson française, puisque l’on entend parfois aussi des échos d’Higelin et de Bashung. Dans des arrangements luxuriants (signés Ian Caple, qui, il n’y a pas de hasard, a travaillé avec Higelin et Bashung), violons et chœurs classiques se mêlent aux bidouillages et aux interludes mystérieux.

Genevois installé de longue date à Paris, David Assaraf est aussi un…