Valentin Guillod a mené la valse des Fribourgeois à Broc

Le 65e Motocross des Marches, à Broc, a vibré au rythme des pilotes fribourgeois, dimanche dans la catégorie reine. Valentin Guillod a démontré l’étalage de son talent, devant un Alain Schafer qui a confirmé les attentes liées à son sacre de 2018.

JONAS RUFFIEUX

MOTOCROSS. Si on regarde le classement général du championnat de Suisse MX Open avec un œil nationaliste fribourgeois, il y a de quoi se réjouir. Ou se targuer de compter deux pilotes du canton parmi les trois meilleurs spécialistes du pays. Le leader se nomme Valentin Guillod, et sa réputation n’est plus à faire. Deux rangs derrière lui, Alain Schafer brille par sa régularité.

Dimanche à Broc, à la 65e édition du Motocross des Marches, le premier nommé a survolé les débats dans la catégorie reine, assurant même le spectacle.…