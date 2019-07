Vivre avec moins pour vivre mieux

Avec le documentaire Minimalism et la série de téléréalité L’art du rangement avec Marie Kondo, Netflix nous apprend à faire le tri dans nos armoires et dans notre vie.

Et s’il suffisait de se défaire de son cheni pour vivre heureux? Plus extrême encore: s’il fallait se débarrasser de la quasi-totalité de ses possessions? C’est la suggestion de Minimalism sur Netflix. Au cœur de ce documentaire, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, les «minimalistes», racontent leur nouvelle façon de vivre. Ces deux trentenaires sont passés d’un salaire à six chiffres, d’une grosse voiture de sport et d’une maison déraisonnablement grande à un jeans, six slips et autant de chaussettes. Tout cela dans un seul but: être enfin heureux. Le reportage d’une heure et quart propose des alternatives à notre…