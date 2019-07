Vraiment inhospitalières?

A propos de l’exploit du grimpeur Cédric Lachat aux Gastlosen.

La Gruyère du 11 juillet dernier nous apprend que le grimpeur jurassien Cédric Lachat espère sortir en novembre 2020 le film Swissway to Heaven. Ce film doit présenter cinq des voies de varappe les plus difficiles du pays. Une de ces cinq voies célestes se trouve dans les Inhospitalières.

Ce nom romantique se devine déjà dans le petit livre La conquête des Gastlosen que le professeur de géologie de l’Université de Fribourg, Raymond de Girard, a publié en 1921. En attendant l’effervescence grandissante autour de la chaîne mythique entre le Saanenland et la vallée de la Jogne, je me permets de saisir l’occasion pour rappeler l’origine et le développement de ce nom qui prête à des suppositions.

Dans le livre Ortsnamen zwischen…