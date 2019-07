Yvette Genoud, née Penseyres, s’est éteinte à l’EMS la Faverge, à Oron-la-Ville, samedi dernier. Elle était dans sa 77e année. Un dernier hommage lui a été rendu ce mercredi, en la chapelle des Paccots.

Née le 28 août 1942 dans la famille de Robert et Vérèna Penseyres-Rod, Yvette était la cadette de quatre enfants. Elle grandit à Maracon, où elle suivit sa scolarité.

En 1960, elle unit sa destinée à Pierre Genoud. De cette union naquirent quatre enfants: Nicole, Bernard, Monique et Patrick. Yvette eut également la joie d’être la grandmaman de Cédric, Steve, Ludovic, Jérémy et l’arrière-grand-maman de Léo, Jade, Mélyne. En 1966, Yvette et Pierre reprirent la maison familiale, à Maracon, et exploitèrent le garage qu’ils avaient créé ensemble. Tout en s’occupant de ses quatre enfants,…