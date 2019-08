«C’est important le sommet!»

Cet été, des personnalités de la région proposent des balades qui racontent un peu d’elles. Aujourd’hui, la doctoresse Patricia Vuichard nous emmène à travers les pâturages du Niremont.

SOPHIE ROULIN

Un petit chalet dans une clairière, avec une vue à couper le souffle sur la plaine. «C’est là que je passais mes vacances d’été, en compagnie de mes frères, de mes cousins et de nos parents.» Un petit chalet nommé L’Artisanat, non loin du sommet du Niremont, construit par son grand-père et des copains. «Sur ce banc-là, qui n’a pas changé de place, mon père, qui était facteur, me donnait des leçons de géographie: j’apprenais le Léman, le Jura, les Trois-Lacs…»

Le Niremont était le terrain de jeu des jeunes années de Patricia Vuichard. «On faisait des cabanes, des batailles de pives… Il y…