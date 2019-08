«J’apprends à lire la rivière»

Cet été, sept personnalités de la région se dévoilent un peu au travers d’une balade qui leur est chère. Dernier épisode – à la pêche à la mouche – avec Emmanuel Colliard, programmateur des Francomanias.

CHRISTOPHE DUTOIT

L'e-mail disait: «Rendez-vous à 8 h à Bulle.» Jeudi dernier, on a trouvé l’excuse imparable pour louper la messe de l’Assomption. Aller pêcher à la mouche avec Emmanuel Colliard, programmateur des Francomanias et administrateur du Théâtre du Crochetan (lire-ci dessous). Destination Montbovon. «J’ai choisi cet endroit, car c’est là que j’ai appris. Enfant, j’accompagnais mon père. Mais on passait surtout du temps au bord de la rivière. Je suis très attiré par ce côté sauvage, préservé et très naturel. Quand on pêche ici, on est hors du temps.»

Ce matin, Laurent Gremaud…