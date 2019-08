«Nous avons mené toute la rencontre»

Le débrief en 1re ligue

CS Chênois - Bulle 1-1 (0-1)

Buts: 5e Ndiaye (0-1), 84e (1-1).

Bulle: Freiburghaus; J. Yenni, A. Yenni, Sumbula; Mason (90e Schmidhäusler), Ozouf, Girod, Deschenaux (71e Puertas), Afonso; Bersier (81e Käser), Ndiaye. Entraîneur: Pierre-Alain Suard.

LE MATCH. «Grosse déception» pour Pierre-Alain Suard et ses joueurs. Le nouvel homme fort de Bouleyres n’était pas ravi du point ramené des terres genevoises samedi. «Nous avons mené pendant toute la rencontre et nous sommes punis sur un coup franc anodin où notre gardien relâche le ballon…» Une deuxième erreur en deux matches pour Freiburghaus, mais pas de quoi bousculer la hiérarchie à court terme. «Nous avons confiance en Sléo et cela ne va pas changer après une semaine.»

En prenant rapidement l’avantage grâce à une…