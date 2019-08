«Oussama, ce héros», mise en scène d’une réflexion autour de la violence

THÉÂTRE

Entouré de cinq jeunes comédiens professionnels, Yann Hermenjat met en scène le texte de Dennis Kelly Oussama,cehéros. «Dans cette pièce proche du thriller, Rémy, un adolescent paumé, se livre à des réflexions critiques sur le monde et la société, annonce le communiqué de la troupe. Ses discours sur la religion et son admiration pour Oussama ben Laden vont faire de lui l’exutoire idéal de la haine et de la paranoïa de ses voisins.» Etres rongés par la crainte, la colère et le mépris de soi, ils cherchent un bouc émissaire sur qui reporter la responsabilité de leurs souffrances. A voir du 22 au 24 août au café-théâtre Le Bilboquet, à Fribourg.