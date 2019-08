«Soyons plus responsables»

Ce lecteur réagit à la fermeture annoncée du home de Sâles.

Nos villages meurent. Je prends en exemple celui de Sâles, qui m’a vu naître. On y a fermé la gare, la poste et la banque. Maintenant, on va fermer le home, le plus accueillant de la Gruyère. On expédie les enfants à l’école à Vaulruz, augmentant le nombre de bus et d’autos sur la route. Bravo la pollution et l’écologie!

Pourquoi ne pas faire des homes avec nos églises vides et y loger nos «vieux»? Ainsi, ils seraient plus près du cimetière!

En outre, que rencontrons-nous sur les routes? Des bus souvent à moitié pleins, des tracteurs imposants et des grosses machines. Les autorités vont-elles prendre l’exemple de nos paysans pour la concentration du bétail afin de faire la concentration de «vieux»?

La jeunesse, qui se mobilise…