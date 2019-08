Action de recensement des poissons en aval de la Maigrauge

SARINE. Le Service des forêts et de la nature (SFN) procédera à une pêche électrique dans la Sarine. «La pêche électrique est la méthode la plus efficace pour une évaluation précise des effectifs de poissons et une appréciation de l’état des populations», indique le communiqué. Ce recensement se déroulera le 27 août en aval de la Maigrauge (à la hauteur du pont de Berne) et le 28 dans les secteurs du pont de Saint-Jean et du barrage de la Maigrauge. De quoi obtenir une représentation globale de l’état de la rivière. Le SFN veut notamment évaluer l’efficacité d’une mesure prise en septembre 2017. «En collaboration avec Groupe E, 8000 m3 de gravier avaient été extraits du lac de Schiffenen et déposés aux environs du pont de Saint-Jean», rappelle le SFN. Objectif: permettre aux ombres et…