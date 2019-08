Afflelou s’installe à Bulle et il est loin d’être fou

Dans une Grand-Rue qui cherche plus que jamais son identité commerciale, un nouveau venu ne passera pas inaperçu. Alain Afflelou débarque dans le chef-lieu gruérien, bien décidé à faire Tchin Tchin.

YANN GUERCHANIK

COMMERCES. On risque de voir double à la Grand-Rue. Alain Afflelou ouvre boutique dès le mois d’octobre… à deux pas de Fielmann. Deux magasins d’optique l’un à côté de l’autre, dans une ville qui n’en manque pas. Ils ne sont pas loin d’une dizaine à vendre des lunettes à Bulle. Dire qu’entre 1949 et 1974 Fleury avait le monopole sur la place. L’implantation de Christophe Beer en 1974 et de Bull’optic en 1987 a progressivement changé la donne. Mais plus encore l’arrivée des grandes chaînes.

A croire que le chef-lieu est un repaire de bigleux… «Chaque année, de plus en plus de…