Appel à témoin après un accident

Dimanche vers 9 h 40, deux cyclistes circulaient sur le route cantonale de Gumefens en direction de Rossens. A Avry-devant-Pont, ils ont été dépassés et heurtés latéralement par un véhicule. Le premier cycliste a été touché à la main par le retroviseur et n’a pas été blessé, au contraire de son coéquipier. Il a été projeté au sol et a été blessé à l’épaule. L’automobiliste responsable a continué sa route sans se soucier des victimes. Il consuisait une petit voiture de couleur claire, modèle récent et immatriculé dans le pays. La police cantonale informe que le fautif ansi que les éventuels témoins sont priés de la contacter au 026 304 17 17.