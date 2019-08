Avec la fantaisie visionnaire

Il reste la référence, dès qu’il s’agit d’évoquer l’exploration spatiale en littérature. Dans son diptyque De la Terre à la Lune - Autour de la Lune, Jules Verne allie avec bonheur rigueur scientifique et imagination.

ÉRIC BULLIARD

Il a raconté le départ de la Floride, l’équipage formé de trois astronautes, l’amerrissage, la tournée triomphale des héros… Cent ans plus tard, la réalité rejoindra (en partie) son imagination et peu importe si tout n’est pas aussi vraisemblable: avec le diptyque De la Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune (1869), Jules Verne a signé la référence des envolées littéraires dans l’espace.

Pourquoi ces deux romans demeurent-ils incontournables, alors que tant d’autres sont retournés à l’oubli (lire ci-dessous)? Sans doute parce que Jules Verne réussit…