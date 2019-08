LE CRÊT

Bernard Chollet est décédé dimanche à l’HFR Riaz. Un dernier hommage lui sera rendu ce mercredi en l’église du Crêt.

Bernard est né à Bulle le 28 décembre 1949, puis a passé son enfance et une partie de son adolescence à Fribourg, où il a suivi ses écoles jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat au Collège St-Michel.

Durant son adolescence, il passa notamment des étés chez des paysans, travailla dans plusieurs entreprises ou encore s’occupa d’enfants et de jeunes. Entre 1966 et 1970, accompagné d’amis collégiens, il œuvra à dynamiser le Club d’échecs de Romont. Il effectua son école de recrues, puis l’école de sous-officiers à Schwyz.



La maturité fédérale lui ouvrit les portes de l’Université de Lausanne où il suivit les cours de sciences sociales et politiques durant un an. Pour…