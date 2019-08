Bilan positif pour la 29e édition de l’Estivale Open Air

ESTAVAYER. L’Estivale Open Air a pris fin samedi soir, après quatre jours de musique et de beau temps. La place Nova Friburgo d’Estavayer a vu passer quelque 30 000 spectateurs, selon un communiqué publié dimanche. «Toutes les soirées se sont déroulées quasiment à guichets fermés, grâce à une météo très favorable.» La grande scène a accueilli de grands noms comme The Offspring, Orelsan, Pascal Obispo et Romeo Elvis. Chaque soirée a mis à l’honneur un genre et une ambiance musicale. «La scène du lac a, de son côté, été un lieu de découvertes et de concerts plus intimistes, en accueillant notamment Sacha Love, Zola ou encore Diolo.» Dans leur communiqué, les organisateurs remercient le public et les bénévoles en leur donnant rendez-vous du 29 juillet au 1er août prochains pour la 30e…