A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Le régime paléo / Comment protéger les abeilles sauvages

Pour sa dernière émission d’été, ABE est allé à Berlin. Là-bas, un régime alimentaire remporte un succès d’enfer: le régime paléo. Ou comment manger comme nos ancêtres Cro-Magnon! Et reportage en Suisse sur des petites bêtes sympathiques et indispensables à la biodiversité, mais aujourd’hui en grand danger: les abeilles sauvages.

Avec le régime paléo, on ne mange que ce qui se chasse, se pêche et se cueille. Donc tous les produits transformés, mais aussi les céréales et les produits laitiers sont interdits! Ce mode d’alimentation très tendance donne lieu à un business florissant. Car manger paléo «c’est un régime de luxe pour ceux qui disposent d’un bon revenu», relève une experte. Malgré les mises en garde…