Borcard: «J’ai pris un coup de massue»

Les membres du Club la Gruyère Johann Borcard et Michael Ledermann ont lutté pour la couronne dimanche après-midi. Comme en 2016, l’ébéniste de Villars-sous-Mont a échoué de peu. Le Bernois très heureux.

KARINE ALLEMANN

FÊTE FÉDÉRALE. Bien sûr il y aura la fierté d’avoir disputé une belle fête. D’avoir aidé, en étant toujours en lice dimanche après-midi, ses copains du Team Romandie à décrocher une couronne. C’est d’ailleurs ce qu’un lutteur de la Nord-Est est venu dire à Johann Borcard au moment où tout le monde quittait l’arène. «Bravo pour ta fête, et bravo pour l’état d’esprit dans votre équipe.» Cette satisfaction, légitime, envahira peutêtre l’ébéniste de Villars-sous-Mont et le motivera à mettre les bouchées doubles ces trois prochaines années. Mais plus tard. Parce que dimanche…