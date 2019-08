Issus d’une famille recomposée, un adolescent et ses nombreux demi-frères et sœurs imposent à leurs parents de leur rendre visite dans «leur» appartement. La mère de Bastien s’est mariée trois fois. Ce qui fait de lui le pivot d’une très grande famille recomposée: six demi-frères et sœurs, huit «parents»…

Mardi, à 21 h 05, sur M6.