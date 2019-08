Charge européenne pour Anis Feki

Le professeur Anis Feki, médecin-chef de la Clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg, a été nommé président des commissions de certification et de formation en Europe. Nommé par l’European Society in Reproduction and Embryology (ESHRE), il occupera ce poste durant quatre ans.

Dans un communiqué, l’hôpital fribourgeois précise qu’il s’agit du premier Suisse à assurer la présidence. «Cette fonction donnera une plus grande visibilité à l’HFR et offrira davantage de possibilités de collaborations avec l’étranger. Concrètement, le professeur Anis Feki sera responsable de promouvoir les formations, de présider les sessions d’examens et de se prononcer sur l’octroi de bourses d’études, tout ceci au niveau européen.» A noter que l’ESHRE a été fondée en 1985 et dépend de l’Union…