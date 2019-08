Consoles à la mode de l’abonnement

A l’heure du streaming et du téléchargement, les abonnements pullulent: musiques, films, séries et désormais jeux vidéo. Exemples avec le PS Now, sur PS4, et Origin, sur PC.

Après Netflix ou Amazon pour les films et les séries, Spotify ou Deezer pour la musique, place aux abonnements pour les jeux vidéo. Après avoir rendu le jeu en ligne payant, Sony présente sa plateforme streaming accessible sur la PlayStation 4 et sur PC. Autre plate-forme de distribution, Origin est exclusivement pour PC. Contre un forfait, il est donc possible d’avoir accès à des jeux sans forcément les télécharger avec deux principes bien différents.

Le PlayStation Now offre la possibilité de jouer à environ 600 jeux de PS2, de PS3 ou de PS4 contre 17 francs par mois, ou 100 francs par année, sans téléchargement.…