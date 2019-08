Contests de BMX, scooter, skate et roller en Bouleyres

SKATEPARK

Le skatepark de Bulle va vivre un week-end haut en couleur avec l’événement organisé par l’association Stones Family: High in the park series. Samedi et dimanche, plusieurs concours vont se succéder: BMX, scooter, skateboard et roller. Samedi, les inscriptions seront possibles jusqu’à 12 h 30 avant que les festivités ne se lancent avec les contests de skateboard (dès 12 h 30) et de roller (dès 15 h). Le dimanche, le BMX, dès 12 h 30, et le scooter, dès 15 h, animeront le skatepark. A noter que, tout le week-end, les DJ se succéderont aux platines. Une silent party sera organisée le samedi soir de 20 h à 1 h.