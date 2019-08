Coralie Ambrosini championne romande de sprint

Yverdon était le théâtre des Championnats romands open d’athlétisme samedi. Parmi les Sabistes bullois présents, Coralie Ambrosini a remporté deux médailles d’or sur 100 et 200 m. Elle a couru en 11’’94 la ligne droite et en 24’’71 le 200 m. Pour leur part, Antoine Tâche a terminé en chocolat sur le 800 m (2’07’’55) et Jean-Jacques Perret s’est classé 5e sur le 1500 m (4’20’’24). Mathieu Jungo a profité du rendez-vous romand pour réaliser sa meilleure performance personnelle sur 200 m (23’’16). A noter que Yan Vollery, en lice sur le 2000 m à Meilen (ZH), a terminé à la deuxième place en 5’29’’57.