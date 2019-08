Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

J’AI LU DANS NOTRE ÉDITION DE JEUDI l’article «Nestlé concocte une attraction géante pour son site de Broc», un parc à thème pour attirer entre 1,5 et 2 millions de visiteurs par an, le Disneyland du chocolat où «les visiteurs seraient invités à se balader dans un monde qui titille l’imaginaire, le genre de monde qui fait l’émerveillement de bon nombre de touristes, en particulier chinois et américains». J’ai tout lu, tranquillement, paragraphe après paragraphe, en buvant mon café. Et à la fin de l’article, je me suis réveillé. C’est dingue la forme que prennent parfois les cauchemars.

