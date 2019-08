Davantage d’étudiants francophones à la Haute Ecole pédagogique

Dès la rentrée 2020, la Haute Ecole pédagogique formera 150 étudiants francophones par an au lieu de 110. De quoi répondre à une situation de plus en plus tendue sur le marché du travail.

ÉCOLES. Dans les écoles, les difficultés de recrutement sont persistantes, particulièrement au niveau primaire. Après des années de tergiversation, le Conseil d’Etat a décidé de desserrer les cordons de sa bourse. La Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP) a reçu le mandat de former 200 étudiants par an dès la rentrée prochaine.

Le nombre d’admissions est limité par une ordonnance du Conseil d’Etat. Durant des années, c’était 100 francophones et 50 germanophones. Dès la rentrée 2018, 110 francophones ont été admis et leur effectif passera à 150 l’an prochain, alors que celui des germanophones restera…