dite Titi

RIAZ

Entourée de ses enfants, Denyse Piller Hoffer est retournée vers le Père samedi 24 août. Un dernier hommage lui sera rendu ce mardi en l’église de Riaz.

Denyse est née, avec sa sœur jumelle Imelda, le 11 septembre 1938 à Bulle, dans le foyer d’Hélène et Herbert Dunand. Elle vit une enfance heureuse avec ses trois sœurs. Elle apprend les valeurs du travail, de l’aide au prochain et de la prière. Dès l’adolescence, elle fera partie de la Légion de Marie.

Denyse apprend le métier de couturière, puis enseigne quelques années l’école ménagère à Bulle. C’est là qu’elle rencontre Franco Piller Hoffer. Ils se marient le 8 février 1964 et auront six enfants: Carmen (1964), Daniel (1965), Catherine (1966), Herbert (1968) et les jumelles Nadia et Christelle (1976).

En 1972, la…