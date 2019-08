Des bus de remplacement et un horaire modifié entre Fribourg et Grolley du 10 au 25 août

CFF. Pour améliorer l’offre en transport ferroviaire dans la région de Fribourg, les CFF modernisent le réseau et construisent une nouvelle gare à Givisiez. Ces travaux nécessitent une interruption totale du trafic ferroviaire entre Fribourg et Grolley (ligne S30) ainsi qu’entre Fribourg et Belfaux-Village (lignes S20 et S21). Des bus de remplacement sont proposés, avec des horaires modifiés, depuis 21 h 20 hier et jusqu’à 4 h le 26 août. Pendant l’interruption, le passage à niveau actuel, route de Belfaux, sera interdit à la circulation routière, communiquent les CFF. Il sera possible de franchir les voies à pied et à vélo uniquement, en empruntant le pont du Tinguelet et le passage sous-voie à la route des Taconnets. A la gare de Belfaux, le passage à niveau sera également fermé, sans…