Des moutons pour entretenir son chalet écologiquement

Le quartier des Rosalys, aux Paccots, se transforme l’été en réserve de moutons. De nombreux propriétaires de chalet font appel à un troupeau pour défricher l’herbe de leur propriété. Une pratique écologique, économique et sociale.

VALENTIN CASTELLA

Combien de fois a-t-on entendu pester lorsqu’il était l’heure de ramasser les mauvaises herbes ou de défricher certaines parcelles? Surtout lorsqu’elles sont situées dans des endroits peu accessibles. L’été, il fait chaud et on a d’autres choses à faire que de se casser le dos en crapahutant autour de la maison. Trois solutions s’offrent dès lors: prendre sur soi et y aller sans réfléchir, faire appel à une entreprise spécialisée ou… accueillir des moutons. Oui, cette pratique existe. Alors, bien sûr, un troupeau n’a pas sa place sur un beau…