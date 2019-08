Deux motards gravement blessés

Samedi après-midi, une automobiliste circulait sur la route cantonale entre Bellegarde et Charmey. A La Villette, au lieu-dit Praz Jean, elle a bifurqué à gauche en direction du Gros-Mont. Elle n’a pas accordé la priorité à une moto qui roulait en sens inverse. A la suite du choc frontal, le pilote et sa passagère ont été projetés près d’une vingtaine de mètres plus loin et gravement blessés. Les deux victimes ont été héliportés à l’hôpital. Choquée, la conductrice a également rejoint l'hôpital, mais en ambulance.