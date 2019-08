Dominique Butty: «Je vais défendre mes intérêts»

Le syndic de Romont compte bien faire entendre sa voix. Radié du registre des habitants et visé par une enquête administrative sur sa domiciliation et le fonctionnement du Conseil communal, Dominique Butty proteste juridiquement auprès du Tribunal cantonal et de la préfecture.

VALENTIN CASTELLA

Nouvel épisode dans l’affaire Dominique Butty. Le syndic de Romont a décidé de se battre pour faire entendre sa version des faits. Il a ainsi déposé deux recours le 26 juillet auprès du Tribunal cantonal (TC) et de la Préfecture de la Glâne. Auprès du TC, le vétérinaire glânois conteste fermement l’enquête concluant à un dysfonctionnement du Conseil communal et au fait qu’il n’habite pas à Romont. Le deuxième recours concerne sa radiation du registre des habitants. Une décision prise par ses…