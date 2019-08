CHÂTEL-SAINT-DENIS

Emma Villard s’est éteinte dans la quiétude de sa chambre du Foyer Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le 1er août, à l’âge de 86 ans. Affectée dans sa santé depuis quelques années, elle avait été contrainte, il y a trois ans, de rejoindre le home.

Cette fille jumelle de La Gîte, a d’abord travaillé à Migros-Lausanne, puis dans la boulangerie de sa sœur Vérène, à Pully, et chez sa sœur Lily, à Palézieux. Attirée par les soins aux personnes âgées, elle a œuvré dans les homes de La Tour-de-Peilz et du Mont-Pèlerin. Désireuse de vivre proche des siens, elle a travaillé comme lingère au Foyer Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis où, durant près de quinze ans, sa collaboration a été très appréciée et respectée.

Durant plus de quarante ans, Emma a vécu au côté de son…