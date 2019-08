Entrée en vigueur de la Loi sur les armes

LÉGISLATION. La Loi sur les armes, acceptée en votation populaire le 19 mai dernier, sera appliquée dès le 15 août par le Bureau des armes et des explosifs (BAE) de la police cantonale, apprend-on dans un communiqué paru mercredi. Cette entrée en vigueur suit les directives ordonnées par le Conseil fédéral. «Selon les dispositions transitoires, c’est la date du permis d’acquisition délivré par la police cantonale qui définit le droit applicable, et non la date du dépôt de la demande.» Pour rappel, cette nouvelle loi prévoit l’interdiction des armes à feu semi-automatiques munies d’un magasin grande capacité. «Les propriétaires d’armes actuels et futurs peuvent dès aujourd’hui se renseigner sur le site internet fr.ch, rubrique «Armes et explosifs», à l’adresse bae@fr.ch ou au 026 305 16…