Famille recomposée

RTL9, MERCREDI, À 20 H 40

Le premier rendez-vous galant de Jim et Lauren, tous deux veufs avec enfants, a été désastreux. Ils se sont juré que ce serait le dernier. Un imbroglio va les amener à rompre ce serment: chacun de son côté a réservé une suite dans un hôtel de luxe en Afrique pour un safari durant les vacances scolaires. Ils s’y retrouvent et doivent cohabiter dans une suite. Si les enfants – les trois filles de Jim et les deux garçons de Lauren – s’accommodent de la situation, leurs parents la redoutent… ■