FC Bulle: assurer vite le maintien pour bonifier sa jeunesse

C’est l’heure de la reprise en 1re ligue pour le FC Bulle, opposé à Echallens demain après-midi.

Le nouveau coach Pierre-Alain Suard et le chef technique Steve Guillod font le point.

Présentation des trois nouveaux renforts et du «revenant», Arthur Deschenaux.

QUENTIN DOUSSE

1re LIGUE. Les docteurs du football n’ont de cesse de le répéter: pour un néopromu, la deuxième saison est toujours la plus difficile. «C’est parfaitement juste et on en est bien conscients», sourit Pierre-Alain Suard. Nouveau à son poste, le Valaisan sait la tâche ardue pour le FC Bulle, qui tentera de poser les bases de son maintien en 1re ligue dès demain face à Echallens (15 h au stade de Bouleyres). Avant la reprise officielle, Pierre-Alain Suard et le chef technique Steve Guillod se prononcent sur les forces,…