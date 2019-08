Festival de la bière artisanale

PLACE GEORGES-PYTHON. Pour sa 7e édition, le Festival des brasseries artisanales de Fribourg prendra ses quartiers samedi à la place Georges-Python. De 12 h à 1 h, la manifestation accueillera 14 brasseries, dont 11 fribourgeoises. Le public pourra découvrir deux nouvelles brasseries du canton: la Brâthètrie di Yêrdza – la Brasserie des Ecureuils pour les non-patoisants – et la Brasserie Malambo. Pour attiser la curiosité des visiteurs, les brasseries Celestial de Neuchâtel, Bartis du Valais et Tonnebière du Jura ont été invitées. «Dès 16 h, Bonny B, Five Way Too Sharp, Agathe Blues Band et The Country Connection animeront la place avec quatre concerts teintés de blues, d’irish folk et de country», annoncent les organisateurs. Ils précisent qu’une grande cantine est montée et que le…