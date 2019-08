Musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations celtes se retrouvent dans l’enceinte du stade du Moustoir de Lorient pour un spectacle musical et visuel. Des formations bretonnes, asturiennes, irlandaises, galloises écossaises et galiciennes présentent au public l’essence des cultures celtes…



Mercredi, à 21 h 05, sur France3.