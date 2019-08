Gapany «rassuré» et Borcard bien placé après la première journée

Les favoris sont bien au rendez-vous de Zoug. Après la journée de samedi et les quatre premières passes disputées dans l'arène de la Fête fédérale, les favoris Joël Wicki (Lucerne, en haut sur la photo), Christian Stucki (Berne) et Armon Orlik (Grisons) sont en tête avec 39,75 points et quatre succès chacun.

Dans la lutte pour une couronne fédérale, Benjamin Gapany (Marsens) a frappé fort en obtenant trois victoires (dont deux en quelques secondes) et une passe nulle, ce qui en fait le meilleur Romand à égalité avec le Lacois Lario Kramer, autre grand espoir du team. Avec 37,00 points, Johann Borcard (Villars-sous-Mont) est assuré de lutter dimanche après ses deux succès, une nulle et une défaite.

Blessé à l'épaule fin juillet au Brünig, le Marsensois s'est donc rassuré samedi: «En première passe, la victoire a mis du temps à se dessiner, car il a fallu que je reprenne confiance en mon épaule, explique Benjamin Gapany. Et mon adversaire était très défensif. Dans la deuxième, face à un couronné fédéral, je ne suis pas passé loin de gagner, mais le résultat nul n'est pas une catastrophe. Dans les passes trois et quatre, je suis content d'avoir pu m'imposer en très peu de temps, car les deux premières confrontations m'avaient fait perdre du jus. Alors j'ai pu en économiser dans la deuxième partie de journée. Je suis rassuré sur l'état de mon épaule. Même si ça tire un peu en sortant des passes, sur le rond, je n'y pense pas.»

Le voilà parfaitement lancé dans la lutte pour la couronne: «Demain, ce sera une autre feuille de luttes, avertit-il. On va se retrouver face à davantage de couronnés fédéraux. Mais bon, les points faits aujourd'hui samedi ne sont plus à refaire.»

Jolie performance pour le Bernois du Club la Gruyère Michael Ledermann, qualifié avec ses 35,75 points.

En revanche, c'est déjà terminé pour Etienne Ducrest (une victoire, trois défaites), Clovis Borcard (une victoire, trois défaites), Quentin Hayoz (deux défaites, deux nulles) et Antoine Ducry (trois défaites, une nulle).

A noter, hélas, que la malchance a frappé Augustin Brodard (La Roche). Auteur d'une magnifique saison jusque-là, le leader du club de Haute-Sarine s'est blessé au genou dès la première passe. La fête est finie pour lui.

Demain dimanche, les meilleurs lutteurs de la journée se retrouveront dès le matin pour deux passes supplémentaires, après lesquelles une nouvelle élémination aura lieu. L'après-midi, seuls les tout meilleurs continueront de lutter pour décrocher la tant espérée couronne fédérale.

Karine Allemann, Zoug