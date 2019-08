GESA investit 20 millions pour continuer à se développer

L’entreprise Gruyère Energie SA va investir plus de 20 millions de francs pour transformer et agrandir sa base logistique. Le site bullois situé dans la zone industrielle de Palud accueillera deux nouveaux bâtiments administratifs et une halle de stockage. Les travaux commenceront au début de l’année 2020.

VALENTIN CASTELLA

«La société ne cesse de grandir. De nouveaux bâtiments sont désormais indispensables pour poursuivre son développement.» Le directeur général de Gruyère Energie SA (GESA) Claude Thürler planche depuis 2017 sur les plans de l’agrandissement du site bullois situé dans la zone industrielle de Palud. Hier, le projet, conçu par le bureau OCSA o charrière architectes SA, a été mis à l’enquête dans la Feuille officielle.

Estimé à 20 mio de francs, il comprend la démolition…