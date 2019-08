Glasson repris par un fonds américain

CRH Swiss Distribution, notamment propriétaire des enseignes régionales Gétaz-Miauton, est rachetée par le fonds d’investissement Blackstone.

L’entreprise CRH, une multinationale irlandaise spécialisée dans le ciment et les matériaux de construction, avait annoncé l’an dernier vouloir se séparer de sa division européenne de distribution.

L’offre a aujourd’hui trouvé preneur: c’est le fonds d’investissement américain Blackstone, un des plus importants au monde, qui sera propriétaire des filiales européennes de CRH, comme le rapportait La Liberté dans son édition de jeudi. Parmi elles, CRH Swiss Distribution, qui comprend notamment les sites régionaux de Gétaz et Miauton (Glasson-Miauton et Rapin-Miauton). En tout, ce sont 112 sites répartis sur le territoire helvétique qui sont concernés,…