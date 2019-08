Etouffés en seconde période, les Glânois ont exploité une percée solitaire de Ramqaj à la 94e minute pour battre Neuchâtel Xamax M21. Le portier Florian Perler brillant!

GILLES LIARD

Romont a réécrit, avec sa patte, l’un des recueils des Regrets de Joachim Du Bellay. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. A l’inverse du héros de l’Odyssée, les Glânois se font fait balader une mi-temps (la seconde), subissant la houle technique et la vista des espoirs xamaxiens. Sans couler toutefois. Ces derniers ne pouvant jamais porter l’estocade par fébrilité, précipitation, imprécision et à cause du portier Florian Perler, qui a joué au barreur de l’extrême.

Dans la foulée, Ramqaj parapha la version «Heureux qui comme Romont conquit les trois points», à défaut de la Toison. Une manne…